Как образуются дисахариды и полисахариды? Напишите уравнения реакций на примере ??ахарозы и целлюлозы.

Химия

Как образуются дисахариды и полисахариды? Напишите уравнения реакций на примере ??ахарозы и целлюлозы.

Автор: Гость