1. Операция над фрагментом с целью его последующего повторения (11 букв) 2. Операция открытия документа (8 букв) 3. Минимальная единица текста (6 букв) 4. Некоторое количество стоящих рядом символов,которые можно рассматрива...

Информатика

1. Операция над фрагментом с целью его последующего повторения (11 букв) 2. Операция открытия документа (8 букв) 3. Минимальная единица текста (6 букв) 4. Некоторое количество стоящих рядом символов,которые можно рассматривать как единое целое ( 14 букв) 5. Этап подготовки документа, при котором вы исправляете обнаруженные ошибки и вносите изменения (14 букв) 6. Операция вывода текста на бумагу (6 букв) 7. Операция по оформлению текста (8 букв) 8. Указатель места, с которого можно вводить текст (6 букв)

Автор: Гость