Во сколько раз уменьшится объем конуса,если его высоту уменьшить в 6,5 раз?
Геометрия
Во сколько раз уменьшится объем конуса,если его высоту уменьшить в 6,5 раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объём конуса вычисляется по формуле: V=Sh/3 h1=h, h2=h/6.5 V1:V2= Ответ: объём уменьшится в 6.5 раз.
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