Каковы продукты гидролиза и какова качественная реакция определения крахмала?

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Качественная реакция на крахмал - с йодом крахмал дает характерное синее окрашивание. Крахмал гидролизуется ступенчато: При частичном гидролизе вначале получается растворимый крахмал, который не образует клейстера, но дает синее окрашивание с йодом. При более глубоком гидролизе крахмал превращается в декстрины, высшие декстрины с йодом дают фиолетовую окраску, при укорачивании их цепей по мере гидролиза с йодом дают красно-фиолетовую окраску, затем оранжевую, по завершении гидролиза продукт уже не изменяет обычную желтую окраску йода. У декстринов появляется сладковатый вкус. Предпоследней ступенью гидролиза крахмала является дисахарид мальтоза, которая затем расщепляется , образуя конечный продукт - моносахарид - D-глюкозу. (С₆Н₁₀О₅)ₓ ⇒ (С₆Н₁₀О₅)у ⇒ (С₆Н₁₀О₅)z ⇒ C₁₂H₂₂O₁₁ ⇒ C₆H₁₂O₆ крахмал растворимый декстрины мальтоза D-глюкоза крахмал Полный гидролиз крахмала можно представить следующим суммарным уравнением: (С₆Н₁₀О₅)ₓ + (х-1) Н₂О ⇒ хС₆Н₁₂О₆