Прочитайте арифметические примеры, правильно выговаривая окончания. Запишите,за??еняя словами цифры и другие знаки. 32/5 +5 целых 3/5 ; 4 целых 5/7 +8 целых 1/10 ; 1 целая 1/8+ 5/9; 5.7 +0.038; 51.2+6

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Прочитайте арифметические примеры, правильно выговаривая окончания. Запишите,за??еняя словами цифры и другие знаки. 32/5 +5 целых 3/5 ; 4 целых 5/7 +8 целых 1/10 ; 1 целая 1/8+ 5/9; 5.7 +0.038; 51.2+6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Тридцать две пятых плюс пять целых три пятых. 2.четыре целых пять седьмых плюс восемь целых одна десятая. 3.одна целая одна восьмая плюс пять девятых. 4.пять целых семь десятых плюс ноль целых тридцать восемь тысячных. 5.пятьдесят одна целая плюс шесть.
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