Приведите 5 примеров городов России, в которых наблюдаются белые ночи.
География
Приведите 5 примеров городов России, в которых наблюдаются белые ночи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самый известный город Санкт-Петербург. еще Архангельск, Северодвинск, Печора. Также белые ночи наблюдаются в тех городах где есть полярные дни, например, Воркута, Мурманск,Норильск
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