Реши пример и я поставлю спасибо тому кто решит правильно Сложность: Легко 81:9=? Сложность: Нормально 2729•852=? Сложность: Сложное 75698•4123=?

Математика

Реши пример и я поставлю спасибо тому кто решит правильно Сложность: Легко 81:9=? Сложность: Нормально 2729•852=? Сложность: Сложное 75698•4123=?

Автор: Гость