Решите задачу по алгебре ,восьмой класс,по теме :Решение задач с помощью дробно-ра??иональных уравнений,Заранее спасибо) ЗАДАЧА:Теплоход прошел 108 км. по течению реки,и 84 км. против течения,затратив на весь путь 8 часов.Найти...
Алгебра
Решите задачу по алгебре ,восьмой класс,по теме :Решение задач с помощью дробно-ра??иональных уравнений,Заранее спасибо) ЗАДАЧА:Теплоход прошел 108 км. по течению реки,и 84 км. против течения,затратив на весь путь 8 часов.Найти:собственную сорость теплохода если,если площадь течения реки 3 км .час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хкм/ч-собственная скорость х+3км/ч-скорость по течению,время 108/(х+3)ч х=3км/ч-скорость против течения,время 84/(х-3)ч 108/(х+3)+84/(х-3)=8 8(х²-9)-108(х-3)-84(х+3)=0 8х²-72-108х+324-84х-252=0 8х²-192х=0 х(8х-192)=0 х=0 не удов усл 8х-192=0 8х=192 х=192:8 х=24км/ч-собственная скорость
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