Решите задачу по алгебре ,восьмой класс,по теме :Решение задач с помощью дробно-ра??иональных уравнений,Заранее спасибо) ЗАДАЧА:Теплоход прошел 108 км. по течению реки,и 84 км. против течения,затратив на весь путь 8 часов.Найти...

Алгебра

Решите задачу по алгебре ,восьмой класс,по теме :Решение задач с помощью дробно-ра??иональных уравнений,Заранее спасибо) ЗАДАЧА:Теплоход прошел 108 км. по течению реки,и 84 км. против течения,затратив на весь путь 8 часов.Найти:собственную сорость теплохода если,если площадь течения реки 3 км .час

Автор: Гость