Укажите предложения с простыми глагольными сказуемыми. 1. Он ничему не верит и с трудом сдерживается. 2. Будет грязь на дворе глубокая. 3. Она вся была как на ладони. 4. Вовсю льёт дождь и стучит по крыше дома. 5. Некоторое вре...

Русский язык
Укажите предложения с простыми глагольными сказуемыми. 1. Он ничему не верит и с трудом сдерживается. 2. Будет грязь на дворе глубокая. 3. Она вся была как на ладони. 4. Вовсю льёт дождь и стучит по крыше дома. 5. Некоторое время он старался во всех деталях припомнить свой сон
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Вот ответ: 1, 4 и 5 предложения.
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