Укажите ряд,в котором подобраны старославянизмы,сохранившие морфемы,характерные для старославянского словообразования. А)гопак,вензель Б)моление,ниспослать В)казна,психология
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Укажите ряд,в котором подобраны старославянизмы,сохранившие морфемы,характерные для старославянского словообразования. А)гопак,вензель Б)моление,ниспослать В)казна,психология
Ответ(ы):
Гость:
В т.к. казна это царские скопление и наличка т.е.деньги, психология т.к. в то время она была плохо развита надеюсь хоть чем то помогла)
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