ТОЛЬКО 2 номер Очень надо Хееелп

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Когда тело движется равно ускоренно с увеличением скорости, то ускорение направлено в ту же сторону что и тело, результирующая совпадает с направлением в данном случае силы тяги участок 1-2, если тело движется равномерно, то ускорение равно 0, а значит и равнодействующая всех сил равна нулю участок 2-3, если же скорость уменьшается как на последнем участке, то силы сопротивления больше силы тяги. Это всё следует из второго закона Ньютона и принципа суперпозиции сил.