Тишины не стало.Какова грамматическая основа предложения ?
Русский язык
Тишины не стало.Какова грамматическая основа предложения ?
Ответ(ы):
Гость:
Грамматическая основа- не стало, это сказуемое. подлежащего нет.
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