Здравствуйте! Помогите пожалуйста, проходим Present Perfect и Past Indefinite. 1/ Were did you .... last weekend? go went have gone 2/ I .... to the seaside 3 years ago. have gone went go 3/ How lucky you ... this year! was ...

Английский язык
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, проходим Present Perfect и Past Indefinite. 1/ Were did you .... last weekend? go went have gone 2/ I .... to the seaside 3 years ago. have gone went go 3/ How lucky you ... this year! was were have been 3/ They always .... for Moscow by plane. have left leave left 4/ We decided ... at the hotel stay stayed to stay Я плохо знаю это правило, не могу объяснить ребенку. Помогите пожалуйста, если знаете.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
К проводнику сопротивлением R последовательно присоединили другой из того же мат??риала, той же длины, но с площадью сечения, вдвое меньше. Каким б...
Ответить
Геометрия
Помогите задачи на построение сечений дан тетраэдр MABC через точку M и точку N при??адлежащую грани AMB и точку P принадлежащую грани AMC
Ответить
Алгебра
Решите уровнение х^4+2х²-1=0
Ответить
Алгебра
Помогите 8 номер!! Пожалуйста!нужно очень срочно...
Ответить
География
Много ли серебра и золота содержится в воде Чёрного моря?
Ответить