Здравствуйте! Помогите пожалуйста, проходим Present Perfect и Past Indefinite. 1/ Were did you .... last weekend? go went have gone 2/ I .... to the seaside 3 years ago. have gone went go 3/ How lucky you ... this year! was ...
Английский язык
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, проходим Present Perfect и Past Indefinite. 1/ Were did you .... last weekend? go went have gone 2/ I .... to the seaside 3 years ago. have gone went go 3/ How lucky you ... this year! was were have been 3/ They always .... for Moscow by plane. have left leave left 4/ We decided ... at the hotel stay stayed to stay Я плохо знаю это правило, не могу объяснить ребенку. Помогите пожалуйста, если знаете.
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