К проводнику сопротивлением R последовательно присоединили другой из того же мат??риала, той же длины, но с площадью сечения, вдвое меньше. Каким будет их общее сопротивление
Физика
К проводнику сопротивлением R последовательно присоединили другой из того же мат??риала, той же длины, но с площадью сечения, вдвое меньше. Каким будет их общее сопротивление
Ответ(ы):
Гость:
Наверное так.....................
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