К проводнику сопротивлением R последовательно присоединили другой из того же мат??риала, той же длины, но с площадью сечения, вдвое меньше. Каким будет их общее сопротивление

Физика

К проводнику сопротивлением R последовательно присоединили другой из того же мат??риала, той же длины, но с площадью сечения, вдвое меньше. Каким будет их общее сопротивление

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