1. Органы чувств, характерные только для рыб: 1) слух 2) зрение 3) боковая линия 4) ося??ание 2. Отличительный признаком костных рыб от хрящевых не является: 1) плавательный пузырь 2) костная чешуя 3) костные жаберные крышк...

Биология

1. Органы чувств, характерные только для рыб: 1) слух 2) зрение 3) боковая линия 4) ося??ание 2. Отличительный признаком костных рыб от хрящевых не является: 1) плавательный пузырь 2) костная чешуя 3) костные жаберные крышки 4) костный скелет 3. В пищеварительной системе рыб отсутствуют: 1) пищевод 2) печень 3) Поджелудочная железа 4) слюнные железы 4. Основной признак сходства осетровых рыб с хрящевыми: 1) внутренний хрящевой скелет 2) отсутствие острых зубов 3) пять рядов костных бляшек вдоль тела 4) плавательный пузырь 5. Промыслового значения не имеют: 1) карпообразные 2) кистепёрые 3) осетровые 4) сельдевые 6. В каких структурах у рыб расположены кровеносные капилляры и происходит газообмен между кровью и водой: 1) жаберные дуги 2) жаберные щели 3) жаберные лепестки 4) жаберные тычинки 7. Какая форма почек костных рыб: 1) бобовидная 2) шарообразная 3) цилиндрическая 4) лентовидная 8. Какой из плавников рыб представляет собой заднюю конечность: 1) грудной 2) брюшной 3) анальный 4) хвостовой 9. Орган рыб, в стенке которого расположены жаберные щели: 1) ротовая полость 2) пищевод 3) глотка 4) жаберная крышка 10. Назовите газ, который в жабрах перемещается из воды в кровь: 1) кислород 2) азот 3) углекислый газ 4) угарный газ 11. Назовите отдел центральной нервной системы рыб, расположенный в канале позвоночника: 1) передний мозг 2) средний мозг 3) мозжечок 4) спинной мозг 5) промежуточный мозг 6) продолговатый мозг 12. Назовите структуру, внутри которой расположена боковая линия: 1) кость 2) хрящ 3) кожа 4) кишечник 13. Назовите орган, который у рыб отсутствует: 1) боковая линия 2) внутреннее ухо 3) обонятельный мешок 4) мускулистый язык 14. Какой отдел тела у речного окуня отсутствует: 1) голова 2) шея 3) туловище 4) хвост 5) все эти отделы имеются 15. Какая рыба к проходным не относится: 1) кета 2) горбуша 3) угорь 4) осётр 5) треска

Автор: Гость