Твір-роздум на тему "Що для мене є рай для людини?" Пожалуйста, помогите!

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Твір-роздум на тему "Що для мене є рай для людини?" Пожалуйста, помогите!
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Автор: Гость
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Гость:
Другой свет в небесах с блаками
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