Укажите слово с приставкой про просьба. прохладительный. протезирование или во всех словах приставка про
Русский язык
Укажите слово с приставкой про просьба. прохладительный. протезирование или во всех словах приставка про
Ответ(ы):
Гость:
Только прохладительный. о-хлаждение, пере-о-хлаждение и т.д. протез корень, прос корень
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