Укажите слово, в котором ударение падает на последний слог. 1) начал 2) торты 3) взяла 4) банты Выберите все верные характеристики выделенного 3 предложении слова и запишите в ответ их номера. Проказница-Мартышка, Осёл...
Литература
Укажите слово, в котором ударение падает на последний слог. 1) начал 2) торты 3) взяла 4) банты Выберите все верные характеристики выделенного 3 предложении слова и запишите в ответ их номера. Проказница-Мартышка, Осёл, Козёл Да косолапый Мишка Затеяли сыграть Квартет. Это слово 1) имя прилагательное 2) имеет краткую форму 3) в предложении является обстоятельством 4) изменяется только по падежам 5) согласуется с именем существительным 6) употреблено в винительном падеже Ответ: ________.
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Ударение: 3)взялА И, если по-конкретней напишешь 2 вопрос (само задание, то я и на него отвечу)
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