Укажите способ образования слова бессмысленным (51)

Русский язык
Укажите способ образования слова бессмысленным (51)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без смысл-а      бес-смысл-енн-ый прежняя основа смысл,получившаяся основа бессмысленн Прибавились приставка БЕС и суффикс ЕНН Способ словообразования приставочно-суффиксальный
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