Укажите, в каком варианте синонимы являются существительными а) смелый, бесстрашный в) под,над с) ученик, школьник д) кричать, орать е) хорошо, отлично

Русский язык
Укажите, в каком варианте синонимы являются существительными а) смелый, бесстрашный в) под,над с) ученик, школьник д) кричать, орать е) хорошо, отлично
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