Укажите, в каком варианте синонимы являются существительными а) смелый, бесстрашный в) под,над с) ученик, школьник д) кричать, орать е) хорошо, отлично

Русский язык

Укажите, в каком варианте синонимы являются существительными а) смелый, бесстрашный в) под,над с) ученик, школьник д) кричать, орать е) хорошо, отлично

Автор: Гость