Укажите, в роли каких членов предложения выступает слово КОТОРЫЙ. 1.Шкаф,который ??тоял в прихожей,решено было переместить в гостинную. 2.Скажи,которая Татьяна? 3.На стол был подан пирог, который испекли в честь праздника. ...
Русский язык
Укажите, в роли каких членов предложения выступает слово КОТОРЫЙ. 1.Шкаф,который ??тоял в прихожей,решено было переместить в гостинную. 2.Скажи,которая Татьяна? 3.На стол был подан пирог, который испекли в честь праздника. 4.Мил человек, а который автобус до Осташкова идёт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня тоже и я не понимвю 1- может быть определение 2- сказуемое 3- дополнение 4- обстоятельство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Составте предложение,употребив этот причастный оборот (Увлечь ребёнка)до и после определяемого слова