Укажите, в роли каких членов предложения выступает слово КОТОРЫЙ. 1.Шкаф,который ??тоял в прихожей,решено было переместить в гостинную. 2.Скажи,которая Татьяна? 3.На стол был подан пирог, который испекли в честь праздника. ...

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Укажите, в роли каких членов предложения выступает слово КОТОРЫЙ. 1.Шкаф,который ??тоял в прихожей,решено было переместить в гостинную. 2.Скажи,которая Татьяна? 3.На стол был подан пирог, который испекли в честь праздника. 4.Мил человек, а который автобус до Осташкова идёт?

Автор: Гость