Укажите вариант, в котором имеется качественное прилагательное. плюшевый медвежонок глубокое озеро ландышевый запах народно - патриотические песни
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Укажите вариант, в котором имеется качественное прилагательное. плюшевый медвежонок глубокое озеро ландышевый запах народно - патриотические песни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глубокое озеро)))))))))))
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