Помогите 7 и 8 вопросом

Русский язык
Помогите 7 и 8 вопросом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7) Как дела? и Хочешь, я принесу что-нибудь? 8) Нет. Это абсолютно разные по смыслу слова.
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