Придумайте пожалуйста продолжение этого стиха (4 строчки) Жила-была собака. Она была большая, И был у той собаки Огромный рыжий хвост. И вот, когда собака Бежала по дороге, За нею пыль вставала Почти до самых звёзд. И были у...
Литература
Придумайте пожалуйста продолжение этого стиха (4 строчки) Жила-была собака. Она была большая, И был у той собаки Огромный рыжий хвост. И вот, когда собака Бежала по дороге, За нею пыль вставала Почти до самых звёзд. И были у собаки Огромнейшие зубы, И лаяла собака, Как миллион собак. Когда она дышала, С домов слетали крыши И все деревья гнулись И это было так. Жила-была собака... Но только ты не бойся, Она была послушной И доброю была. Меня она любила И в гости приходила, И ела хлеб с вареньем, И сладкий чай пила. И добрая собака Со мной гулять ходила И ласково крутила Своим большим хвостом. А вот что было дальше, Ещё я не придумал. Сначала я придумаю, А расскажу потом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В стихотворении Ирины Пивоваровой каждый куплет состоит из 8 строчек, поэтому и продолжение должно быть аналогичным: 1) героическое. Однажды в бурной речке Волной меня накрыло. Она пришла на помощь, Подставила свой бок. Я, в шерсть ее вцепившись, Немного отдышался. И с помощью собаки На берег выплыть смог. 2) реальное. Скажу Вам по секрету, Что нет такой собаки. И дружбу с рыжей псиной Я только представлял. Но мне щенка купили - Смешного забияку. И скоро станет Рыжик Таким, как я мечтал. 3) шуточное Какой была послушной, Огромная собака! Но разбудил под утро Меня мой рыжий кот! "Как он про сны пронюхал?",- Я думаю-гадаю. Меня предупреждая, Трубой он держит хвост. Это различные варианты.
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