Придумайте пожалуйста продолжение этого стиха (4 строчки) Жила-была собака. Она была большая, И был у той собаки Огромный рыжий хвост. И вот, когда собака Бежала по дороге, За нею пыль вставала Почти до самых звёзд. И были у...

Литература

Придумайте пожалуйста продолжение этого стиха (4 строчки) Жила-была собака. Она была большая, И был у той собаки Огромный рыжий хвост. И вот, когда собака Бежала по дороге, За нею пыль вставала Почти до самых звёзд. И были у собаки Огромнейшие зубы, И лаяла собака, Как миллион собак. Когда она дышала, С домов слетали крыши И все деревья гнулись И это было так. Жила-была собака... Но только ты не бойся, Она была послушной И доброю была. Меня она любила И в гости приходила, И ела хлеб с вареньем, И сладкий чай пила. И добрая собака Со мной гулять ходила И ласково крутила Своим большим хвостом. А вот что было дальше, Ещё я не придумал. Сначала я придумаю, А расскажу потом.

Автор: Гость