Определить произведение, сумму и количество элементов массива A(N.M), ЗНАЧЕНИЯ КОТО??ЫХ ПОПАДАЮТ В ИНТЕРВАЛ (1.5;3.2). Результаты вывести на печать. На языке qbasic.

Информатика

Определить произведение, сумму и количество элементов массива A(N.M), ЗНАЧЕНИЯ КОТО??ЫХ ПОПАДАЮТ В ИНТЕРВАЛ (1.5;3.2). Результаты вывести на печать. На языке qbasic.

Автор: Гость