Определить произведение, сумму и количество элементов массива A(N.M), ЗНАЧЕНИЯ КОТО??ЫХ ПОПАДАЮТ В ИНТЕРВАЛ (1.5;3.2). Результаты вывести на печать. На языке qbasic.

CLS REM исходное произведние 1 p=1 REM исходная сумма 0 s=0 REM исходное количество 0 n=0 INPUT n INPUT m DIM a(n,m) FOR i=1 TO n FOR j=1 TO m INPUT a(i,j) IF a(i,j) >1.5 AND a(i,j) <3.2 THEN p=p*a(i,j); s=s+a(i,j); n=n+1 NEXT j NEXT i PRINT "произведение равно"; p PRINT "сумма равна"; s PRINT "количество равно"; n END