Cочинение по картине В.М.Васнецова "Витязь на распутье"

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Сочинение по картине Васнецова «Витязь на распутье» . Эту картину написал русский художник Васнецов Виктор Михайлович. Васнецов очень любил изображать в своих произведениях русские сказки и былины. Самые известные его картины это Алёнушка, Иван царевич на сером волке, Витязь на распутье… На картине мы видим богатыря, стоящего перед камнем. На первом плане картины изображён витязь на белом коне. Художнику удалось очень хорошо подчеркнуть настрой воина, он весь суровый, на вид сильный и храбрый, вооружён копьём, щитом, тело защищает кольчуга, а голову шлем. Верный конь опустил свою голову, бой будет скоро. На втором плане Васнецов изобразил камень, черепа и кости. Видно, что на этом поле происходило множество сражений, во которых погибло бесчисленное количество храбрых воинов. На заднем плане виден чёрный ворон, летающий над полем, видны камни. Камни это- окаменелые останки людей, побывавших здесь раньше. В русском фольклоре очень много былин о богатырях. Все герои мужественные, сильные и смелые. На этой картине Васнецову удалось очень хорошо описать витязя, получился настоящий русский богатырь.