Почему средневековым городам удалось освободиться от власти сеньоров на несколь??о столетий раньше,чем крестьянам?

История
Почему средневековым городам удалось освободиться от власти сеньоров на несколь??о столетий раньше,чем крестьянам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Много людей начали сбегать от сеньеров и им надо было прожить в городе 1год и 1день. А крестьян за побег наказывали жоще. И крестиане боялись сбегать!
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