Помогите Лабораторная работа 8 Тема: «Фенотипы местных сортов растений» Цель: ??формировать знания о модификационной изменчивости, умение описывать растения по фенотипу и сравнивать их между собой. Ход работы 2.Опишите фен...
Биология
Помогите Лабораторная работа 8 Тема: «Фенотипы местных сортов растений» Цель: ??формировать знания о модификационной изменчивости, умение описывать растения по фенотипу и сравнивать их между собой. Ход работы 2.Опишите фенотип мятлика и тимофеевки (особенности строения листьев, стеблей, цветков). Выявите признаки, возникшие в результате модификационной изменчивости и обусловленные генотипом. 3.Раскройте причины модификационной изменчивости, ее значение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогите мне тоже))В ответку Сравните дикого предка изучаемых животных с искусственно созданными породами.Опишите,в чем состоит сходство внешнего строения и биологических особенностей (плодовитость; поведение; восприимчивость к болезням) этих животных.
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