Помогите Лабораторная работа 8 Тема: «Фенотипы местных сортов растений» Цель: ??формировать знания о модификационной изменчивости, умение описывать растения по фенотипу и сравнивать их между собой. Ход работы 2.Опишите фен...

Биология

Помогите Лабораторная работа 8 Тема: «Фенотипы местных сортов растений» Цель: ??формировать знания о модификационной изменчивости, умение описывать растения по фенотипу и сравнивать их между собой. Ход работы 2.Опишите фенотип мятлика и тимофеевки (особенности строения листьев, стеблей, цветков). Выявите признаки, возникшие в резуль­тате модификационной изменчивости и обусловленные генотипом. 3.Раскройте причины модификационной изменчивости, ее зна­чение.

Автор: Гость