Розвяжіть задачі деже срочно в мене 5 хв турист пройшов за перший день 12 цілих три ??етверті а за другий на дві цілих одну другу км Яку відстань пройшов турист за два дні дуже треба розвяжіть і понятніше напишіть

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Если в условии задачи указано что во второй день прошел меньше чем в первый,тогда надо от 12 целых три четвертых отнять 2 целых 1 вторую,получилось 10 целых 2 четвертых прошел во второй день,потом сложить 12 целых 3 четвертых и то что получилось т.е 10 целых 2 четвертых, ответ 23,т.к 22 четыре четвертых это 23 если в задаче наоборот прошел во второй день больше чем в первый то будет 2 действия на сложение