Информация о своей улице на уровне 2 класса. Краснодарский край,ст.Выселки,ул.Прол??тарская.
Окружающий мир
Информация о своей улице на уровне 2 класса. Краснодарский край,ст.Выселки,ул.Прол??тарская.
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Гость:
Напиши как выглидит твоя улица и что на ней есть
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