Почему выделяют 3 периода в античной философии?

Физика
Почему выделяют 3 периода в античной философии?
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Гость:
Первый период — натурфилософский, или космологический (VI в. до н. э.— середина V в. до н. э.) ха­рактеризуется преимущественным интересом к проблемам «физиса» и космоса, поиском субстанциального начала всех вещей. Второй период — антропологический (2-я пол. V в. до н. э.— кон. V в. до н. э.) делает главным предметом своего исследова­ния человека, пытаясь определить его сущность. Третий — сис­тематический (V — IV вв. до н. э.) характеризуется открытием сверхчувственного и категориальной диалектикой Платона и Ари­стотеля, давших формулировки основных философских проблем.

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