Составьте предложения с омонимами крепость-крепость, используя слова средневеко??ый, старинный, оборонительный, характер, дух

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Составьте предложения с омонимами крепость-крепость, используя слова средневеко??ый, старинный, оборонительный, характер, дух
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старинная крепость была неприступна. Средневековая крепость выглядела впечатляюще. Крепость духа помогла нам выстоять в войне. Крепость его характера была сразу заметна.
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