Диогональ ромба, лежащая против угла в 60°, равно 10 Найдите периметр
Физика
Диогональ ромба, лежащая против угла в 60°, равно 10 Найдите периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тк угол равен 60°,то 2 другие угла равны 120° Так как ромб это прежде всего параллелограмм, а в параллелограмме противоположные углы равны сумма всех углов выпуклого четырехугольника 360° Поэтому, (360°-60°*2)/2=120° По свойству ромба: диагонали делят его углы пополам Получаем, что угол САB=CAD=120/2=60 Тогда труегольники АВС и АСD равносторонние тк все углы равны 60° Тогда сторона ромба тожеиравна 10 А периметр равен 4а=40
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