Помогите пожалуйста!!1 сочинение на тему : среднековый купец . допустим из Флоре??ции в Брюгге!! обязательно!! план: 1. Купец из Флоренции в Брюгге. 2. Описать его морской и сухопутный путь. 3. Какие товары он повезёт и ...

Гость: Гость:

Торговый путь "Из варяг в греки". 1) Купец из Новгорода в Царьград (Константинополь). 2) Плывя от Балтийского моря, по р. Неве, Ладожскому оз., р. Волхов, оз. Ильмень, по р. Ловати и далее по Днепру в Чёрное море, он попадает в Царьград. 3) Везет меха, мед, лен, воск. Купит серебро, золото, драгоценности, украшения, фрукты. 4) Всевозможные разбойники, пираты. Плохая погода.