Укажите вариант в котором неверно определен вид связи словосочетании а) здраво рассуждать - примыкание б) шоколадный напиток - согласование в) великолепно готовить - управление г) читать роман управление

Русский язык
Укажите вариант в котором неверно определен вид связи словосочетании а) здраво рассуждать - примыкание б) шоколадный напиток - согласование в) великолепно готовить - управление г) читать роман управление
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Ответ(ы):
Гость:
Вариант третий-примыкание
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