Укажите вариант в котором неверно определен вид связи словосочетании а) здраво рассуждать - примыкание б) шоколадный напиток - согласование в) великолепно готовить - управление г) читать роман управление

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Укажите вариант в котором неверно определен вид связи словосочетании а) здраво рассуждать - примыкание б) шоколадный напиток - согласование в) великолепно готовить - управление г) читать роман управление

Автор: Гость