Найти результат вычитания 1ч-25с

Математика
Найти результат вычитания 1ч-25с
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1ч=60мин=3600с 3600с-25с=3575с
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