Учениця масою 50 кг, спізнюючись на урок, піднімається сходовим прольотом висотою 3,0м за 2,5с. Яку потужність вона при цбому розвиває?
Физика
Учениця масою 50 кг, спізнюючись на урок, піднімається сходовим прольотом висотою 3,0м за 2,5с. Яку потужність вона при цбому розвиває?
Ответ(ы):
Гость:
A=m*g*h=50*3*10=1500 Дж N=A/t=1500/2.5=600 Вт
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