Учениця масою 50 кг, спізнюючись на урок, піднімається сходовим прольотом висотою 3,0м за 2,5с. Яку потужність вона при цбому розвиває?

Физика

Учениця масою 50 кг, спізнюючись на урок, піднімається сходовим прольотом висотою 3,0м за 2,5с. Яку потужність вона при цбому розвиває?

Автор: Гость