В магазин привезли 8 пачек книг про животных по 12 книг в каждой пачке и столько же книг про растения в 6 пачках. сколько книг в 1 пачке про растения?

Математика

В магазин привезли 8 пачек книг про животных по 12 книг в каждой пачке и столько же книг про растения в 6 пачках. сколько книг в 1 пачке про растения?

Автор: Гость