В магазин привезли 8 пачек книг про животных по 12 книг в каждой пачке и столько же книг про растения в 6 пачках. сколько книг в 1 пачке про растения?
Математика
В магазин привезли 8 пачек книг про животных по 12 книг в каждой пачке и столько же книг про растения в 6 пачках. сколько книг в 1 пачке про растения?
Ответ(ы):
Гость:
1)8*12=96(кн.) 2)96/6=16(кн.) Ответ:16 книг в 6 пачках про растения.
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