Высота прямоугольного параллелепипеда равна 20см длина на 4 см больше высоты а шир??на в 2раза меньше длины. вычислительной объём параллелепипеда
Математика
Высота прямоугольного параллелепипеда равна 20см длина на 4 см больше высоты а шир??на в 2раза меньше длины. вычислительной объём параллелепипеда
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазин привезли 8 пачек книг про животных по 12 книг в каждой пачке и столько же книг про растения в 6 пачках. сколько книг в 1 пачке про растения?
Литература
Помогите пожалусто ! По чтению -- Напиши название произведений где героями являются ДЕД МОРОЗ______________________________________________________...