Высота прямоугольного параллелепипеда равна 20см длина на 4 см больше высоты а шир??на в 2раза меньше длины. вычислительной объём параллелепипеда

Математика

Высота прямоугольного параллелепипеда равна 20см длина на 4 см больше высоты а шир??на в 2раза меньше длины. вычислительной объём параллелепипеда

Автор: Гость