Напишите сочинение на английском о своем любимом времени года 6 класс
Английский язык
Напишите сочинение на английском о своем любимом времени года 6 класс
Ответ(ы):
Гость:
My favorite season is winter. I love it because it is very beautiful in winter. In winter I love to play snowballs, skate and ski.
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