Укажите варианты в которых ДОПУЩЕНА ОШИБКА ПРИ НАПИСАНИЕ ОКОНЧАНИЕ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 1)над бескрайнем простором 2)знойным днём 3)при загородном доме 4)о междугородним поезде

Русский язык
Укажите варианты в которых ДОПУЩЕНА ОШИБКА ПРИ НАПИСАНИЕ ОКОНЧАНИЕ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 1)над бескрайнем простором 2)знойным днём 3)при загородном доме 4)о междугородним поезде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 над бескрайнИм простором;4 о международнОм поезде это очень легко .
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