Упражнение 7. Вставьте пропущенные буквы. Расставьте знаки препинания, составьте схемы, отражающие правила постановки знаков препинания. 1) Он замолчал и все мятутся и отплывают корабли и слуги верные несутся спешат во все ко...

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Упражнение 7. Вставьте пропущенные буквы. Расставьте знаки препинания, составьте схемы, отражающие правила постановки знаков препинания. 1) Он замолчал и все мятутся и отплывают корабли и слуги верные несутся спешат во все концы земли. 2) И в свете последних холодных и влас(?)ных лучей звенел хохот Пана и слышался говор нездешних речей. 3) Мгновенье и в зале весёлой и шумной все стихли и встали испуган(?)о с мест... 4) Какая-то крикнула птица и вот перед ней замелькали на влаге д..льфины... (Н. Гумилёв) 5) Простор канвой окутан(?)ый безжизнен(?)ей кулис и месяц весь опутан(?)ый беспомощно повис. 6) Колосья так недавно сжаты рядами ровными лежат и пальцы тонкие дрожат к таким же как они прижаты. 7) И не одно сокров..ще быть может минуя внуков к правнукам уйдёт и снова скальд чужую песню сложит и как свою её произнесёт. (О. Мандельштам) 8) Я толковал чужие сны и в бледных бороздах ладоней читал о тайнах глубины и муках длительных агоний но не чужую а свою судьбу читал я в снах бездомных и жадно пил из токов тёмных не прич..щаясь бытию. 9) Тревожа древний сон могил я поднимал киркою плиты её искал её любил в чертах Микенской Афродиты под гул молитв и дальний звон склонялся в сладостном бессилье пред ликом восковых мадон(?) на знойных улицах Севильи но неизмен(?)а и не та она сквозит за тканью зыбкой и тихо светятся уста неотвратимою улыбкой. (М. Волошин) 10) Как всё это произошло? Я вошёл в сад а на меня пчёлы; я рванулся к калитке а там собаки; я побежал к домику садовника а на двери замок.

Автор: Гость