Упражнение 7. Вставьте пропущенные буквы. Расставьте знаки препинания, составьте схемы, отражающие правила постановки знаков препинания. 1) Он замолчал и все мятутся и отплывают корабли и слуги верные несутся спешат во все ко...
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Упражнение 7. Вставьте пропущенные буквы. Расставьте знаки препинания, составьте схемы, отражающие правила постановки знаков препинания. 1) Он замолчал и все мятутся и отплывают корабли и слуги верные несутся спешат во все концы земли. 2) И в свете последних холодных и влас(?)ных лучей звенел хохот Пана и слышался говор нездешних речей. 3) Мгновенье и в зале весёлой и шумной все стихли и встали испуган(?)о с мест... 4) Какая-то крикнула птица и вот перед ней замелькали на влаге д..льфины... (Н. Гумилёв) 5) Простор канвой окутан(?)ый безжизнен(?)ей кулис и месяц весь опутан(?)ый беспомощно повис. 6) Колосья так недавно сжаты рядами ровными лежат и пальцы тонкие дрожат к таким же как они прижаты. 7) И не одно сокров..ще быть может минуя внуков к правнукам уйдёт и снова скальд чужую песню сложит и как свою её произнесёт. (О. Мандельштам) 8) Я толковал чужие сны и в бледных бороздах ладоней читал о тайнах глубины и муках длительных агоний но не чужую а свою судьбу читал я в снах бездомных и жадно пил из токов тёмных не прич..щаясь бытию. 9) Тревожа древний сон могил я поднимал киркою плиты её искал её любил в чертах Микенской Афродиты под гул молитв и дальний звон склонялся в сладостном бессилье пред ликом восковых мадон(?) на знойных улицах Севильи но неизмен(?)а и не та она сквозит за тканью зыбкой и тихо светятся уста неотвратимою улыбкой. (М. Волошин) 10) Как всё это произошло? Я вошёл в сад а на меня пчёлы; я рванулся к калитке а там собаки; я побежал к домику садовника а на двери замок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Он замолчал,и все мятутся,и отплывают корабли,и слуги верные несутся,спешат во все концы земли. 2.И в свете последних холодных и властных лучей звенел хохот Пана и слышался говор нездешних речей. 3.Мгновенье...и в зале веселой и шумной все стихли и встали испуганно с места. 4.Какая-то крикнула птица,и вот перед ней замелькали на влаге дельфины. 5.Простор,канвой окутанный, безжизнененней кулис и месяц, весь опутанный, беспомощно повис. 6.Колосья так недавно сжаты, рядами ровными лежат,и пальцы тонкие дрожат к таким же,как они, прижаты. 7.И не одно сокровище быть минуя внуков к правнукам уйдет,и снова скальд чужую песню сложит,и как свою ее произнесет. 8.Я толковал чужие сны, и в бледных бороздах ладоней, читал о тайнах глубины и муках длительных агоний,но не чужую,а свою судьбу я в снах бездомных жадно пил из токов темных,не причащаясь бытию. 9.Тревожа древний сон могил я поднимал киркою плиты,ее искал,ее любил,в чертах Микенской Афродиты,под гул молитв и дальний звон склонялся в сладостном бессилье,пред ликом восковых мадонн,на знойных улицах Севильи,но неизменна и не та,она сквозит за тканью зыбкой,и тихо светятся уста неотвратимою улыбкой. 10. Как все это произошло? Я вошел в сад,а на меня пчелы;я рванулся к калитке,а там были собаки;я побежал к домику садовника,а двери на замок. Ну вот,чем смогла - тем помогла. Удачи! :)
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