Пуговка,легкие,болезнь.указать лишнее слово
Русский язык
Пуговка,легкие,болезнь.указать лишнее слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю что лишнее слово это пуговка, потому как лёгкие и болезнь может относиться к животному, живому существу или человеку, а пуговка относиться к одежде
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
История
Христос вручающий ключ папе римскому а меч императору. какая важная для людей ср??дневековья идея выражена в этой сценке??
Математика
Дослідній ділянці діти виростили 27 троянда а лілій у 3 рази менше скільки квітів ??иростили діти на ділянці
Қазақ тiлi