Нужен текст по английскому, для 6 класса, 50 слов

Английский язык
Нужен текст по английскому, для 6 класса, 50 слов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hello! My name's is... I'm... years old. My parents is father and mother. Father is cooker. He likes cook. Mother is teacher. She is teach of children. I have got a dog. He's name Bob. He plays a boll. I like my parents and dog! Goodbye. Your ... Там где ... нужно вставить: 1 Имя. 2 Сколько лет 3 Имя
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