Какая масса кислорода потребуется для сжигания 35 грамм бария
Химия
Какая масса кислорода потребуется для сжигания 35 грамм бария
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)S+O2===>SO2Из уравнения можно сделать вывод,что v(S)=v(O2)(коэффициенты перед веществами в уравнении реакции равны)v(S)=m(S)/M(S)=35г/32г/моль=1 мольЗначит : v(S)=v(O2)=1 моль2)m(O2)=v(O2)*M(O2)=1 моль*32г/моль=32 гОтвет:m(O2)=32 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Цена 60 90 неизвестно неизвестно 15 количество 4567 неизвестно стоимость неизвестно н??известно 420 500 60 90 номер 252
Английский язык
A) Use THE SIMPLE PAST or THE PRESENT PERFECT TENSE to fill in the blanks: What ………………………………………… (you / learn) since you ……………………. (come) here? H...
История