Какая масса кислорода потребуется для сжигания 35 грамм бария

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1)S+O2===>SO2Из уравнения можно сделать вывод,что v(S)=v(O2)(коэффициенты перед веществами в уравнении реакции равны)v(S)=m(S)/M(S)=35г/32г/моль=1 мольЗначит : v(S)=v(O2)=1 моль2)m(O2)=v(O2)*M(O2)=1 моль*32г/моль=32 гОтвет:m(O2)=32 г