Христос вручающий ключ папе римскому а меч императору. какая важная для людей ср??дневековья идея выражена в этой сценке???

История

Христос вручающий ключ папе римскому а меч императору. какая важная для людей ср??дневековья идея выражена в этой сценке???

Автор: Гость