Христос вручающий ключ папе римскому а меч императору. какая важная для людей ср??дневековья идея выражена в этой сценке???

История
Христос вручающий ключ папе римскому а меч императору. какая важная для людей ср??дневековья идея выражена в этой сценке???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Император должен защищать, а папа римский хранить слово божье. Наверное так)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
4.12 прошу помогите
Ответить
Математика
Умоляю пожалуйста помогите лайк лучший ответ 267
Ответить
История
Почему это рыцарское занятие осуждали: котолическая церковь и короли?
Ответить
Русский язык
В еачале Стивенсон и не помышлял о создании книги расчитанной на массового читателя предложение для синтаксичческого разбора
Ответить
Математика
ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ!!!Каждому выпускнику школы решили подарить по одинаковому букету цветов.Для этого купили 114 гвоздик.Когда в каждый букет добавили...
Ответить