Христос вручающий ключ папе римскому а меч императору. какая важная для людей ср??дневековья идея выражена в этой сценке???
История
Христос вручающий ключ папе римскому а меч императору. какая важная для людей ср??дневековья идея выражена в этой сценке???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Император должен защищать, а папа римский хранить слово божье. Наверное так)
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