Укажите выражение ,,Частное суммы чисел a,b и произведения чисел 8,k

Математика
Укажите выражение ,,Частное суммы чисел a,b и произведения чисел 8,k
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Гость:
( a+b): (8•k) ну вот и всё
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