Укр мова вправа 42 6 клас
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Укр мова вправа 42 6 клас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свиня говорила:„Коли б мені крила,то я б полетіла в блакить".З кутка Павук до Мухи шепотів„Я так тебе обняти би хотів".З трибуни присягалася Лисиця :„Нехай з курей , ніхто більш не боїться".Вовки в нас цілі вівці:„ситі",-Ведмідь зазначив у річному завіті.„Ми в колективі дружнім жить не проти",перемовлялись між собою Шпроти
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