Умнику нужно было сложить с некоторым числом 26. Вместо этого он вычел из этого чис??а 26 и в результате получил число 14. Какое число он должен был получить?

Алгебра

Умнику нужно было сложить с некоторым числом 26. Вместо этого он вычел из этого чис??а 26 и в результате получил число 14. Какое число он должен был получить?

Автор: Гость