Умнику нужно было сложить с некоторым числом 26. Вместо этого он вычел из этого чис??а 26 и в результате получил число 14. Какое число он должен был получить?
Алгебра
Умнику нужно было сложить с некоторым числом 26. Вместо этого он вычел из этого чис??а 26 и в результате получил число 14. Какое число он должен был получить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно к 26 прибавить 14 =40
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