Умоляю помогите с историей, нужно ответить на 7 вопрос, пожалуйста\ полным ответо??, если можно

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Коллективизация была трагедией не только российского, а трагедией всего крестьянства СССР. Крестьян насильно согнали в колхозы, обобществив практически все их личное имущество - скот, сел/хоз техника, все изымалось в коллективное пользование. В колхозах за работу крестьяне денег не получали - работали за трудодни, которые потом обналичивали сел/хоз продукцией. Что и когда делать - пахать, сеять, собирать урожай, крестьяне уже не могли на свое усмотрение, теперь за них это решали партия и правительство, спуская крестьянам директивы через районные органы власти. То есть из мелкого или среднего собственника-производителя индивидуалиста, крестьяне превращались в подневольных людей, работающих по указке сверху и не имеющих возможность свободно распоряжаться результатами своего труда. А чтобы крестьяне не сбежали от такой "счастливой" жизни, их лишили паспортов, тем самым фактически превратив в крепостных. Тех, кто особо сопротивлялся, уморили голодом или отправили в лагеря или на поселение в Сибирь и другие места не столь отдаленные. Закончилось все это вырождением крестьянства как эффективного производителя и дефицитом продовольствия в позднем СССР.